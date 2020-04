Hornveilchen suchen und finden den Weg zum Leben

Oftersheim.„In Zeiten der Corona-Krise gibt es auch Erfreuliches zu berichten beziehungsweise zu sehen“, findet unser Leser Theo Reinhard – und schreibt uns auch, warum er das so empfindet: „Neben dem Grab meiner Schwiegereltern ist ein leerer Platz, nur mit Kieselsteinen bedeckt. Hier wachsen kleine Blümchen, wunderschön und ganz genügsam. Kaum jemand beachtet sie, sie sind ja auch sehr klein und werden auch nicht gegossen. Sie recken sich aber mit einer unbeschreiblichen Lebenskraft dem Licht entgegen. In der Natur finden wir jetzt besonders viel, was uns tröstlich stimmt“, meint Theo Reinhard.

Diese positive Auffassung teilen im Moment bestimmt sehr viele Menschen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 16.04.2020