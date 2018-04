Humorvolle Lesung übers Älterwerden

Anzeige

Oftersheim.Die Bestseller-Autorin Monika Bittl („Ich hatte mich jünger in Erinnerung“) liest am Dienstag, 17. April, 19.30 Uhr, im Bürgersaal (Eichendorffstraße 2) aus ihrem neuen Buch „Ich will so bleiben wie ich war“, es trägt den Untertitel „Ein witziges Glücks-Push-up für die Frau ab 40“.

Es ist ein augenzwinkerndes, ironisches Buch über das Älterwerden, denn welche Frau dieses Alters kennt das nicht: Schaut man in den Spiegel, wünscht man sich auch oftmals die Leichtigkeit der jungen Jahre zurück. Denn seltsamerweise vermehren sich mit dem Älterwerden nicht nur die Falten, sondern auch die Schrullen und heiklen Gemütszustände.

In ihren herrlich unterhaltsamen Alltagsgeschichten nimmt Monika Bittl die Tücken der Lebensmitte humorvoll aufs Korn. zg