Hungermarsch fällt nicht aus

Oftersheim.An die letzte Pandemie im Corona-Ausmaß – die Spanische Grippe nach dem Ersten Weltkrieg –können sich nur wenige Menschen erinnern. Die Hungermarschierer haben gar erst 60 Jahre später, 1983, ihre erste Aktion durchgeführt und planen nun, trotz weitreichender gesellschaftlicher Einschränkungen, den nächsten Hungermarsch an einem Sonntag, 28. Juni, der dann „Tag der Solidarität – 37. Hungermarsch“, heißen soll.

Die Planung ist dabei von großer Unsicherheit, gleichzeitig aber Optimismus geprägt. „Noch sind fast zweieinhalb Monate Zeit und unsere Hoffnung, so Paul Scherer, einer der Verantwortlichen, „dass es zu weiteren Lockerungen der Auflagen kommt.“ Im schlimmsten Fall könne man mit einem Mundschutz ausgestattet und großem gegenseitigen Abstand gemeinsam marschieren und zur Not einen Abschluss-Gottesdienst im Freien feiern. Zudem hofft das Hungermarsch-Team, dass die Spendenbereitschaft trotz der Corona-Krise gleichbleibend hoch bleibt, um die vielen Projekte weiterhin so erfolgreich unterstützen zu können. Afrika braucht materielle und finanzielle Unterstützung, denn, wie Paul Scherer immer wiederholt: „Der Hunger fällt nicht aus“. Hinzu kommt ein steigender Bedarf an lebensrettenden Medikamenten.

Spenden sind wichtig

„Das jahrzehntelang gewachsene Vertrauen in die nachhaltige Arbeit der Verantwortlichen vor Ort, bei den Franziskanern in Johannesburg, den Benediktinern in Mvimva, den tansanischen Nonnen vom ,Kostbaren Blute’, dem Partnerschaftsausschuss in Dourtenga oder der Kinderrechtsorganisation Kira in Westafrika, darf uns nicht müde werden lassen“, so Paul Scherer.

Er hofft wie alle anderen Hungermarschierer darauf , dass der Marsch stattfinden kann, und auch bei einem möglichen Ausfall weiterhin viele Menschen bereit sind, durch Spenden denen zu helfen, deren Elend weit größer ist, als das unsere. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 18.04.2020