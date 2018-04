Anzeige

Folgende Bereiche werden mit dem Nützlingspräparat bekämpft: Friedhof, Randbereiche des TSV-Sportplatzes, Parkplatz und eventuell die SGO-Tennisanlage, Waldspielplatz, Hockenheimer Straße sowie Teilflächen des Gartenbauvereins. Privatpersonen sollten notwendige Bekämpfungsmaßnahmen auf eigenen Grundstücken unbedingt durch Fachleute durchführen lassen und nicht zur Selbsthilfe greifen, heißt es in der Mitteilung der Verwaltung weiter.

Zur Biologie der Raupen

Die Raupen haben eine dunkle, breite Rückenlinie mit samtartig behaarten Feldern und rotbraunen, lang behaarten Warzen. Sie leben gesellig und gehen in Gruppen von 20 bis 30 Exemplaren auf Nahrungssuche, daher der Name Prozessionsspinner. Die Prozessionen kann man allerdings nur in der Nacht beobachten. Ihre Sammelplätze sind locker zusammengesponnene Blätter oder Zweige. Die typischen mit Kot gefüllten, kugeligen (bis zu Fußballgröße) oder länglichen (bis zu einem Meter großen) Gespinstnester an Baumstämmen, in Astabgabelungen oder an der Unterseite starker Äste werden erst vom fünften Larvenstadium an von älteren Raupen gebildet. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 25.04.2018