Idee einer Quartiersbebauung im Ortskern erörtert

Oftersheim.Rund 25 Menschen haben sich auf Einladung des SPD-Ortsvereins bei sehr warmen Temperaturen vor dem Rathausbrunnen zur „Tour de Ofdasche“ getroffen, um gemeinsam interessante Orte in der Gemeinde anzufahren. Mit dabei waren der auch der SPD-Landtagsabgeordnete Daniel Born und sein Zweitkandidat Simon Abraham auf dem „roten Tandem“ sowie die Bundestagskandidatin der Sozialdemokraten, Neza Yildirim.

Begrüßt wurden die Teilnehmer vom Ortsvereins- und Fraktionsvorsitzenden Jens Rüttinger. Er skizzierte die Punkte, die mit dem Fahrrad angefahren werden sollten. So ging es dann die Eichendorffstraße entlang bis zum Kreisverkehr. Hier wurde die Wegeführung für die neuen Grundschüler, die aus dem Wohngebiet Nord-West in die Theodor-Heuss-Schule gehen sollen, angeschaut. Die Teilnehmer waren sich einig, heißt es in der Pressemitteilung, dass die derzeitige Wegeführung ohne besondere Kennzeichnung inakzeptabel ist und schnellstens verbessert werden sollte.

Besichtigung des Rettungszentrums

Anschließend wurde das neue Rettungszentrum, das gemeinsam von Feuerwehr und Rotem Kreuz genutzt werden soll, besichtigt. Hier war es vor allem der stellvertretende SPD- Vorsitzende und aktive Feuerwehrmann Bernd Hertlein, der das Projekt sachkundig veranschaulichte. Auch Wolfgang Burkhardt, Leiter der Feuerwehr-Altersmannschaft, brachte sein Wissen ein.

Dann fuhr man zum Dietzengässl und in die Bismarckstraße, wo Gemeinderat Rüttinger die Möglichkeiten einer neuen Bebauung auf gemeindeeigenen Grundstücken sowie eine eventuelle Quartiersbebauung unter Mitwirkung der Grundstückseigentümer als Idee entwarf.

Auf dem Gelände der katholischen Kirchengemeinde, auf der sich der sanierungsbedürftige Kindergarten St. Kilian befindet, wurde sowohl über einen Neubau an derselben als auch an einer anderen Stelle ergebnisoffen diskutiert.

Der nächste Zwischenstopp war die Kreuzung Heidelberger Straße/Neue Scheffelstraße, an der ein Kreisverkehr dringend benötigt werde, heißt es in der Meldung. Rüttinger erläuterte den Sachstand bezüglich einer weiteren Bebauung auf dem gemeindeeigenen Grundstück hinter den beiden Neubauten. Hier wolle die SPD neue Wohnbebauung, um die Wohnungsknappheit zu verringern. Ein Verkauf der Grundstücke komme aber für sie nicht in Frage – und wenn, dann nur Erbbaupacht. Am geeignetsten sei weiterer Geschosswohnungsbau zu vernünftigen Mieten.

Die neu errichteten Wohngebäude in der Plankstadter Straße, in der auch Menschen in der Anschlussunterbringung wohnen, fanden allgemeines Lob für den Mut der Gemeinde, heißt es. Insbesondere der Landtagsabgeordnete Daniel Born dankte dem Gemeinderat für seine richtungsweisende Entscheidung zur Schaffung von Wohnraum.

Der Neubau der Schimper-Gemeinschaftsschule wurde, was den Verlauf der Bauausführung und die Kostensteigerung anging, kritisiert. Das Schulkonzept fand aber große Zustimmung.

Auswirkungen auf die Kleingärten

Anschließend wurde das Gewässerökologiekonzept Leimbach/Landgraben besichtigt. Auch hier erklärten Bernd Hertlein und Jens Rüttinger die Maßnahmen, die auch Auswirkungen auf die bestehenden Kleingärten und die Landwirtschaft haben. Das langersehnte Ziel des Hochwasserschutzes und einer Renaturierung werde nach noch nicht abgeschlossenen Gesprächen mit allen Beteiligten etwa im Jahr 2023 umgesetzt.

Kurz wurde noch der Umbau der Theodor-Heuss-Schule zur Ganztagsgrundschule besprochen. Sowohl der notwendige Brandschutz als auch die Raumänderungen für den Ganztags-Schulbetrieb wurden von den Teilnehmern als zukunftsweisendes Projekt begrüßt.

Nach den zahlreichen Informationen fuhren viele Radler zur Gaststätte des Hundesportvereins. Im Schatten ließen sie sich bei kühlen Getränken und einem Imbiss nieder und diskutierten noch bis in den Nachmittag, teilt die SPD abschließend mit. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 19.08.2020