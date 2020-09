Igelhäuser und Kürbiskekse

Hallo Kinder! Noch ist es zwar ziemlich warm draußen, aber trotzdem kündigt sich so allmählich der Herbst an. Das Wetter spielt ja nicht immer mit, aber es gibt so viele tolle Sachen, die man im Herbst machen kann. Zum Beispiel kann man mit seinen Eltern einen Herbstspaziergang im Wald machen – schon jetzt gibt es dort Kastanien oder bunte Blätter zu sehen. Aber passt auf, wenn ihr in Blätterhaufen springt: Hier könnte sich nämlich ein Igel verstecken. Ich baue außerdem jedes Jahr mit meiner Familie Igelhäuser. Wir kehren große Blätterhaufen zusammen und legen manchmal auch einen Papierkarton hinein mit einer Öffnung, durch die ein Igel passt. Da können dann die Igel überwintern und haben es schön kuschelig warm. Auch, wenn es noch nicht Weihnachten ist, kann man im Herbst leckere Sachen backen. Mein Vater und ich backen Kürbiskekse, passend zu Halloween nächsten Monat. Und wie lecker die sind! Ihr seht: Man kann im Herbst viele tolle Dinge machen.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 21.09.2020