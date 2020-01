Igitt, da ist eine Spinne!

Hallo Kinder! Gerade in den Herbst- und Wintermonaten hocken sie oft in dunklen Zimmerecken und erschrecken einige Menschen zutiefst, einfach nur, weil sie da sind – ich rede von Spinnen. Viel schlimmer ist es aber oft, wenn sie dann plötzlich wieder weg sind und man nicht weiß wohin. Schon komisch oder? Die panische Angst vor Spinnen hat sogar einen eigenen, ziemlich komplizierten Namen: Sie heißt Arachnophobie, hat mir meine Schwester Frieda erzählt. Aber woher kommt eigentlich die Angst vor den kleinen Achtbeinern? Bei uns in Europa ist der Ekel vor Spinnen tatsächlich weitgehend erlernt: Besonders in Büchern ist die Spinne oft sehr negativ dargestellt. Angefangen hat dies vermutlich mit der Spinnenfrau Arachne, die in griechischen Mythen vorkommt und der Spinne auch ihren wissenschaftlichen Namen gegeben hat. Aber auch heute gibt es diese Verbindung der gruseligen Spinnenfrau noch. Vielleicht kennt ihr die Spinnenfrau Kankra aus „Herr der Ringe“. Viele Menschen haben Angst vor ihnen, weil sich die kleinen Krabbeltiere zum Beispiel besonders schnell bewegen können. Eigentlich suchen die Spinnen aber nur Schutz in unseren Häusern, wenn es draußen kalt wird. Und bei uns sind sie in aller Regel nicht gefährlich, sondern fangen sogar die ein oder andere Fliege, die uns nachts den Schlaf raubt. Wer sie trotzdem nicht bei sich in der Wohnung haben möchte, der kann Lavendel in aufhängen. Denn diesen Duft mögen die kleinen Krabbeltierchen angeblich gar nicht.

