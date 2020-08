Ihre Arbeit besteht darin zu fressen

Oftersheim.Die vierbeinigen Landschaftsgärtner sind kräftig bei der Arbeit – ungeachtet der hochsommerlichen Temperaturen. Doch clever, wie Esel nun mal sind, haben sie sich auf der Rückseite des schon schattenspendenden Hügels in den Dünen und der Bäume zu schaffen gemacht, stellte unser Fotograf Ralf Lackner fest. In der direkten Abendsonne war es selbst gegen 19 Uhr noch sehr warm, was der „Arbeitsmoral“ der Vierbeiner dann sicherlich doch geschadet hätte.

Die Beweidung mit den Grautieren, wie sie in Oftersheim seit einigen Jahren üblich ist, stellt ein effektives Werkzeug der Landschaftspflege dar. Vor allem zur Pflege wertvoller Trocken-Lebensräume haben sie sich sehr gut bewährt. In Kombination mit anderen Weidetieren oder manueller Pflege kann zudem die Regeneration lichter Kiefernwälder erreicht werden – wie es ja auch das Ziel der Dünen-Landschaft im Schutzgebiet der Hardtgemeinde ist.

Esel sind geländegängig und verbeißen – verglichen mit Schafen – fressen Esel mehr Gehölze und grasartige Pflanzen, sie bauen zudem die Streuschicht besser ab. Gegenüber Schafen, Rindern und Ziegen haben Esel eine höhere Lebenserwartung. Allerdings sind sie auch aufwendiger zu führen. zg/az

