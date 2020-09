Ihre Strahlkraft bringt Leben in die Gemeinde

Oftersheim.Wie maßgeschneidert für Monika Boris war der Gottesdienst am Sonntag in der evangelischen Christuskirche. Die ehemalige Kirchengemeinderätin hatte ihr Amt fast 20 Jahre lang mit Herzblut ausgefüllt – ein ausreichender Grund, um sie am Frauentag im Gotteshaus zu ehren. Dass die Zusammenkunft im Leitsatz dazu aufrief, anderen als Licht zu dienen, passte umso mehr zu der engagierten

...