Ilse Heid ist seit 60 Jahren dabei

Oftersheim.Sein Cäcilienfest hat der katholische Kirchenchor St. Kilian in diesem Jahr unter ganz besonderen Bedingungen gefeiert. Wegen der Corona-Pandemie war nur eine begrenzte Anzahl von Gottesdienstbesuchern zugelassen. Die Ehrung langjähriger Mitglieder fand nicht wie all die Jahre davor mit einer kleinen Feier im Josefshaus statt, sondern wurde im Anschluss an den Gottesdienst in der Kirche vom

...