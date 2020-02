Im Bund turbulenter als im Ort

Oftersheim.Im Bürgersaal des neuen Verwaltungsgebäudes traf sich der SPD-Ortsverein zu seiner Winterfeier. Vollbesetzt war der Saal, als der Vorsitzende Jens Rüttinger in seiner Begrüßungsansprache – unter den Gästen waren die stellvertretende Kreisvorsitzende Neza Yildirim aus Schwetzingen und der Landtagsabgeordnete Daniel Born – einen Artikel aus dem Jahr 1969 zitierte, als sich die Sozialdemokratie ebenfalls in einer großen Koalition befand und damit auch ihre Schwierigkeiten hatte, heißt es in einer Pressemitteilung der Partei.

Diese Probleme gebe es heute ebenso, aber das hindere ja nicht daran, auch einmal zu feiern und verdiente Mitglieder zu ehren, findet Rüttinger. Zumal es im Ortsverein der Hardtgemeinde weit weniger turbulent zugehe als bisweilen in der Bundespolitik.

Das musikalische Begleitprogramm gestaltete Rainer Ruhland am Klavier, verstärkt durch Adrian Rüttinger, der einige Lieder aus seinem Programm für den Wettbewerb „Jugend musiziert“ zum Besten gab. Später durften dann die Anwesenden angespielte Musik aus Filmen erraten, Musik mit Lerneffekt sozusagen.

Im Mittelpunkt stehen an solch einem Abend aber dennoch die Ehrungen. Der SPD-Ortsverein hat sich schon vor vielen Jahren entschieden, in Fünf-Jahres-Schritten zu ehren, da eine lange durchgehende Mitgliedschaft weder in einem Verein noch in einer politischen Partei selbstverständlich ist und einen Gegenpol in unserer kurzlebigen Zeit darstellt, heißt es.

Eine besondere Ehrung wurde Janfried Patzschke zuteil: Nicht für ein Parteijubiläum, sondern für die Verleihung der Ehrenbürgerwürde durch die Gemeinde wurde er an diesem Abend von der Partei geehrt. Sein langjähriges Engagement, unter anderem als Gemeinderat, als Kreisrat, als stellvertretender Bürgermeister und als Fraktionsvorsitzender, zeigen, dass man als Kommunalpolitiker sehr viel bewegen kann, dass die Ergebnisse der eigenen Arbeit auch sichtbar sind und es manchmal auch sehr lange bleiben, heißt es in der Mitteilung.

Die SPD der Hardtgemeinde baut weiter auf Janfried Patzschkes Wissen und Erfahrung, er bleibt weiterhin prägend, auch ohne offizielles Amt oder Mandat.

Mit toller Musik, sehr gutem Essen und unter lebhaften Gesprächen ging ein gelungener Ehrungsabend zu Ende. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 06.02.2020