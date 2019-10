Im Geist der Ökumene aufgewachsen

Oftersheim.Pfarrer Tobias Habicht ist seit dem 1. September der neue Pfarrer in Oftersheim. Er tritt die Nachfolge von Esther Kraus an, die aus Altersgründen in den Ruhestand ging. Am Sonntag, 6. Oktober, dem Erntedankfest, wird er im Gottesdienst offiziell in das Amt des Pfarrers eingeführt. Im Interview gibt er Auskunft über seine Entscheidung, Pfarrer zu werden, über seine Familie und warum ihm

...