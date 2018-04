Im Internet allzeit lesebereit

Anzeige

Zehnjähriges Bestehen

Die Metropol-Card feiert in diesem Jahr ihr zehnjähriges Bestehen. Der gemeinsame Bibliotheksausweis Metropol-Card wurde 2007 von den Städten Mannheim und Ludwigshafen ins Leben gerufen.

Inzwischen ist er in 33 Bibliotheken der Metropolregion Rhein-Neckar erhältlich. Über 14 000 Metropol-Cards wurden in zehn Jahren ausgegeben. Für einen Beitrag von 20 Euro können zwölf Monate lang über 1,8 Millionen klassische Medien in 33 Bibliotheken mit über 80 Ausleihstellen genutzt werden.

Derzeit sind bei metropolbib.de, der E-Ausleihe Rhein-Neckar, 32 000 Titel in 47 500 Exemplaren für alle Altersgruppen erhältlich. Die Vorteile der Nutzung von E-Medien seien Zugang rund um die Uhr, auch außerhalb der Öffnungszeiten von Bibliotheken, sowie der Download von zu Hause aus oder von unterwegs, heißt es in einer Pressemitteilung.

Rund 39 000 Bürger haben inzwischen zwei Millionen E-Medien ausgeliehen. Ab sofort bietet metropolbib.de noch mehr Exemplare der begehrten Bestseller an, wodurch die Wartezeiten auf vorgemerkte Titel verkürzt werden.

Der Pressreader bietet 7000 internationale Zeitungen, Zeitschriften und Magazine aus 130 Ländern in 60 Sprachen. Innerhalb eines Jahres wurden 31 300 Hefte und 234 600 Artikel aufgerufen. zg

