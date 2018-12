Im Januar wird lediglich an einem Samstag geöffnet sein

Oftersheim.Der Häckselplatz ist im Dezember nur samstags geöffnet. Die letzte Anlieferung ist am 22. Dezember von 10 bis 15 Uhr möglich. Zwischen Weihnachten und Sonntag, 6. Januar, ist der Häckselplatz ganz geschlossen. Das habe sich, in den zurückliegenden Jahren bewährt, teilt die Verwaltung mit.

Im neuen Jahr wird der Häckselplatz im Januar geschlossen bleiben, da erfahrungsgemäß in diesem Monat keine größeren Arbeiten verrichtet werden. Eine Ausnahme ist Samstag, 12. Januar, von 10 bis 15 Uhr. An diesem Tag können die ausgedienten Weihnachtsbäume entsorgt werden.

Viermal im Februar

Im Februar ist der Häckselplatz dann wieder samstags, immer von 10 bis 15 Uhr, am 2., 9., 16. und 23. Februar geöffnet, wie immer ausschließlich für Oftersheimer Bürger. Angeliefert werden dürfen nur Rasenschnitt, Hecken- und Strauchschnitt sowie Laub und Äste. Bauschutt, Erde, Holzstumpen und Biomüll sind ausgeschlossen. Pro Anlieferung beträgt der Kubikmeter 1 Euro. Bei größeren Mengen kostet jeder angefangene Kubikmeter 6 Euro. In diesem Fall wird auch der erste Kubikmeter berechnet.

Die Verwaltung bittet alle Anlieferer, sich an die Öffnungszeiten zu halten. Immer wieder, so heißt es in der Pressemitteilung, komme es zu wilden Müllablagerungen. Dies sei nicht nur für das Personal des Häckselplatzes eine zusätzliche Belastung, sondern könne auch für den Verursacher mit entsprechenden Kosten verbunden sein, wenn der Urheber ausfindig gemacht werde.

Da auf den Zufahrtswegen kein Winterdienst stattfindet, sollten bei entsprechender Witterung die Wege nur für wirklich dringende Anlieferungen und dann nur mit Winterreifen befahren werden. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 12.12.2018