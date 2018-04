Anzeige

Hallo Kinder! Endlich ist er da, der Frühling. Das triste Grau hat sich verzogen und der Himmel erstrahlt in einem kräftigen Blau. Aber warum eigentlich gerade in dieser Farbe, ein grüner Himmel wäre doch auch mal ganz lustig? Ihr müsst wissen, dass sich ein Sonnenstrahl aus vielen verschiedenen Farben zusammensetzt, die ihr wunderbar in einem Regenbogen erkennen könnt. Dazu kommt, dass sich Licht wie eine Welle bewegt, also immer auf und ab schwingt. Ein blauer Lichtstrahl geht ganz schnell hoch und runter. Ihr könnt euch vorstellen, dass er sich im Zickzack bewegt. Grünes und vor allem rotes Licht bewegen sich dagegen viel gerader. Kommt nun ein Sonnenstrahl auf die Erde, stößt das blaue Licht durch sein Hin und Her früh an ganz viele Luftteilchen, wird dort gebrochen und reflektiert, wodurch wir die Farbe schließlich am ganzen Himmel sehen können. Wenn die Sonne untergeht, muss das Licht einen weiteren Weg durch die Luft hinter sich bringen. Jetzt haben auch die roten Strahlen genügend Zeit, mit den Luftteilchen zusammen zu stoßen und den Himmel beim Sonnenuntergang in ihrer Farbe zu zieren.