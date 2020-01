Imke Stamm 20 Jahre dabei

Oftersheim.Jedes Jahr im Januar organisieren die Offenen Hilfen ein großes Fest, um sich bei ihren mittlerweile 170 Ehrenamtlichen für deren Engagement des zurückliegenden Jahres zu bedanken und treue Mitarbeiter zu ehren. Elf ehrenamtliche Helferinnen konnten so für zehn, 15 und 20 Jahre Ehrenamt geehrt werden.

Die „Jubilarinnen“ durften jeweils einen Blumenstrauß, eine Flasche Secco, Pralinen und ein Dankeschön für die treue tatkräftige Unterstützung der vergangenen Jahre in Empfang nehmen. Eröffnet wurde der Abend im Offenen Haus am Lessingplatz mit einem Sektempfang und einem reichhaltigen Buffet. In den festlich geschmückten Mehrzweckräumen wurde sich angeregt unterhalten und über mögliche Einsätze bei den Maßnahmen 2020 ausgetauscht – denn zur Umsetzung der Angebote sind tatkräftige ehrenamtliche Mitarbeiter ein wesentlicher Bestandteil.

Menschen mit Behinderung helfen

Die Offenen Hilfen unterstützen, begleiten und beraten Menschen mit einer geistigen oder mehrfachen Behinderung sowie deren Familien und Angehörige. Viele verschiedene Gruppenmaßnahmen, Reisen, Einzelbegleitungen und Beratungen gehören zum Angebot. Entstehende Kosten können mit der Pflegekasse abgerechnet werden. Die Beratung dazu ist kostenfrei und unverbindlich.

Fachkräfte, geschulte freiwillige Helfer sowie FSJ- und BFD-Praktikanten begleiten und unterstützen unsere Angebote. Für neue Mitarbeiter ist es eine interessante Aufgabe, zusammen mit den zuständigen Fachkräften einen passenden Einsatzbereich zu finden, in dem sie sich engagieren können. Zusätzlich dient das Schulungsangebot dazu, Wissen für die Tätigkeit zu erlangen und sich weiterzubilden. zg

Info: Weitere Infos gibt’s unter www.lebenshilfe-schwetzingen.de

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 24.01.2020