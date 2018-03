Anzeige

Oftersheim.Zu Gast beim monatlichen Seniorentreffen im Josefshaus war der Leiter des Seniorenbüros, Helmut Bieber. Er weiß um die Belange der Bürger, ist er doch seit 1983 bei der Gemeinde als Beamter tätig und mit vielfachen Aufgaben betraut gewesen, wie Personalamtsleiter, Grundbuchratsschreiber, Standesbeamter und Stellvertreter des Hauptamtsleiters, heißt es in einer Mitteilung der Veranstalter.

Seit sechs Jahren hat er im Rathaus die Rentenberatung übernommen, was ihm nun im Seniorenbüro zustatten komme, heißt es weiter. Das Seniorenbüro im Rathaus ist eine Informations- und Beratungsstelle für ältere Menschen und deren Angehörige. Hier finden die Bürger Rat zu allen Fragen und Belangen, die Senioren betreffen, außerdem Unterstützung und Hilfe im Alltag – ob altengerechtes Wohnen, örtliche Freizeitangebote, Rentenanträge, Beratung zu Alten- und Pflegeheimen und vieles mehr.

Feiern und Verweilen

Die Seniorenbegegnungsstätte im Siegwald-Kehder-Haus, das Awo-Café, lädt montags und donnerstags zum Verweilen ein, es werden Ausflüge und Feiern zu besonderen Anlässen organisiert und es besteht sogar ein Fahrdienst, der die Senioren zu Hause abholt und wieder zurückbringt, heißt es in der Mitteilung. Des Weiteren werden Vorträge und Weiterbildungen angeboten. Die nächste Veranstaltung findet am Mittwoch, 30. Mai, zusammen mit der Betreuungsbehörde des Rhein-Neckar-Kreises zum Thema „Was Sie über die Vorsorgevollmacht und Co wissen sollten“ statt. Der Leiter der Behörde konnte hierzu gewonnen werden, er bietet zudem nach dem Vortrag noch einen Termin zur Beglaubigung entsprechender Vollmachten an.