Das war doch mal ein glanzvoller Auftritt von Malaika Mihambo im RTL-Jahresrückblick „Menschen, Bilder, Emotionen“ mit Günther Jauch. Nicht nur im Sportdress macht die 25-Jährige eine tolle Figur, sondern sie präsentierte sich auch vor einem Millionenpublikum der Fernsehsendung am Sonntagabend wunderbar bodenständig und in sich ruhend, kam dabei sympathisch und doch selbstbewusst rüber. Eine bessere Werbung für die Leichtathletik in Deutschland kann man sich nicht wünschen.

Auch Oftersheim kann sich nicht über mangelnde Präsentation beschweren: Die Weltklasse-Weitspringerin hat über ihre Trainingsstätte beim TSV 1895 geradezu geschwärmt, die als Bild mit ihr aus Jugendtagen eingeblendet wurde. Diese sei schön gelegen, direkt am Waldrand, eben klein und beschaulich und es gebe da immer frische Luft. Die besten Voraussetzungen also, um Medaillen zu holen und Rekorde zu brechen. Beim anschließenden Standsprung gegen Günther Jauch (er schaffte zirka 1,60 Me-ter) hob Malaika Mihambo auf 2,40 Meter ab – die Schuhe hatte sie dabei ausgezogen, die Hosenbeine hochgekrempelt – lässig und unkompliziert eben – so, wie man sie hier kennt und wie sie hoffentlich bleiben wird.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 10.12.2019