In der Natur die gute Laune tanken

Oftersheim.Unsere Leserin Margit Fleig schickte uns dieses wunderschöne Bild einer imposanten Baumblüte und schrieb dazu: „Die Natur zeigt im Frühling ihre ganze Pracht und es duftet unter den blühenden Bäumen. Hier verweilt man gerne.“ Der Schnappschuss entstand bei einer Gassirunde zwischen den Höfen und der DJK.

Wie Margit Fleig geht es zurzeit vielen Menschen. Zum Glück kehrt ja rechtzeitig zu Ostern der Frühling mit Temperaturen über 20 Grad zurück. Und auch die Sonne strahlt mit der ganzen Kraft, die sie im April aufzubringen vermag.

Die Pflanzen danken es mit einer bunten Fülle, die uns erfreut. Und wir bekommen einen Energieschub durch das Licht. Wir stehen morgens wieder lieber auf, die Stimmung ist besser als an trüben Tagen, es drängt uns raus in die Natur, wie wollen die Freuden der Jahreszeit, die Sinnbild ist für das erwachende Leben, mit allen Sinnen genießen.

Wenn nach einem langen Winter die Tage wieder länger werden, ist das auch ein Zeichen der Hoffnung. Und dass sich Licht positiv auf die Stimmung auswirkt, merken wir ohnehin selbst.

Was könnte besser sein für unser Wohlbefinden – und unsere Umgebung – sein als Fröhlichkeit? Also machen Sie einen Spaziergang. Gehen Sie an die Gute-Laune-Glückstankstelle der Natur. az

