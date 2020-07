In der Restebörse werden noch freie Plätze verteilt

Oftersheim.Das Sommerferienprogramm findet in diesem Jahr unter Pandemie-Bedingungen statt. Dennoch ist es dem Jugendreferat der Gemeinde in Zusammenarbeit mit den Vereinen, Organisationen und dem Jugendzentrum gelungen, ein attraktives Programm mit insgesamt 30 Angeboten zusammenzustellen (wir berichteten).

Die Anmeldefrist ist zwar schon abgelaufen, aber es gibt noch eine Chance: Wie in den vergangenen Jahren besteht bei der Restebörse die Möglichkeit, doch noch an der einen oder anderen Veranstaltung teilzunehmen – last minute sozusagen. Die freien Plätze in der Restebörse werden ab Montag, 27. Juli vergeben, in diesem Jahr ausschließlich telefonisch unter der Nummer 06202/59 71 13.

Alle, die schon auf Anhieb Glück hatten, bekommen die Teilnehmerpässe bis spätestens Freitag, 24. Juli, per E-Mail geschickt. az/zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 21.07.2020