In einer Stunde über tausend Kippen gezählt

Oftersheim.Wenn Lydia Auer im Wald spazieren geht, ist sie meistens mit ihrer Hündin „Luna“ unterwegs. Die 59-Jährige fängt dann immer an zu zählen. Sie rechnet Zigarettenkippen zusammen, die sie auf dem Boden liegen sieht. Und dann ärgert sie sich gewaltig. „Nach jeder Tour kriege ich einen richtigen Zorn“, sagt sie, als wir in der Hardtwaldsiedlung am Kuhbrunnenweg in den Wald gehen.

„Eins,

...