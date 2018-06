Anzeige

Oftersheim.Der Sängerbund Liederkranz fuhr bei seiner fünftägigen Reise ins italienische Desenzano am Gardasee. Von dort aus ging es ins nahegelegene Städtchen Sirmione, zur Scaligerburg und in die von der Fischerei geprägte Kleinstadt Peschiera. Auch in Verona machten die Sänger Station.

Als erstes Ausflugsziel stand die Erkundigung des südlichen Gardasees auf dem Programm mit dem hübschen Städtchen Sirmione. Beeindruckend waren die Mitgereisten von der Scaligerburg aus dem 13. Jahrhundert, die direkt am Wasser liegt und in früheren Zeiten der Gardaseeflotte Schutz bot. Sie prägt heute das Bild der Stadt und gehört mit ihrem mächtigen, 47 Meter hohen Turm zu den bedeutendsten Wasserfestungen Europas.

Pfarrer ist begeistert

In der Kirche „San Martino“ in Peschiera glänzte Winfried Brunner mit seiner warmen Tenorstimme bei seinem atemberaubenden Solo in „Oh Herr, welch ein Abend“. Die Akustik der Kirche war so großartig, dass Chordirektor Fritz Kappenstein vor Begeisterung prompt mit seinen Sängern ein kleines Kirchenkonzert zur Freude des Pfarrers aufführte.