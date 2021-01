In Oftersheim gibt's Schweinefilet mit Babyspinat

Oftersheim.Von Marco Montalbano

Oftersheim. „Ich will den Leuten was zurückgeben“, sagt der neue Pächter des „Landhof“, Simon Kolar (31, kleines Bild) spontan auf die Frage, wie er auf die Idee kam, einen gratis Live-Kochkurs anzubieten. Am kommenden Sonntag soll es um 11.30 Uhr losgehen. Vor der Webcam wird er aber nicht alleine an den Töpfen und Pfannen stehen, sondern auch Bürgermeister Jens Geiß wird mit von der Partie sein und ihn tatkräftig unterstützen. Jeder ist eingeladen, in seinen heimischen vier Wänden mitzumachen, auch über die Grenzen der Gemeinde hinaus. Alle Zutaten können vor Ort eingekauft werden.

Das Coronavirus beherrscht nicht nur die Schlagzeilen, sondern auch unser Verhalten im Alltag. Der Neujahrsempfang vor zwei Wochen konnte nur in digitaler Form stattfinden, zu dem auch - virtuell - der Koch Simon Kolar geladen war. Mit großen Plänen war der Oftersheimer im März 2020 angetreten, um dem Landhof, der mehrere Jahre leer stand, wieder neues Leben einzuhauchen, doch dann kam Corona.

Auf dem Neujahrsempfang kündigte er an, als Dank für die große Resonanz auf den in Rekordzeit eingerichteten Lieferservice und die Unterstützung durch gute Besucherzahlen, als Restaurantbesuche unter Auflagen möglich waren, mit allen Oftersheimern kochen zu wollen. Spontan griff Bürgermeister Jens Geiß die Idee auf und in kürzester Zeit wurden Infoflyer gedruckt und in der Gemeinde ansässige Händler gefunden, bei denen die Bürger alle nötigen Zutaten einkaufen können, um zartes Schweinefilet mit frischem Babyspinat und selbst gemachte Schupfnudeln an Salbei-Buttersauce zeitgleich zuhause mit Simon Kolar zuzubereiten. Das Stadtoberhaupt ging höchstpersönlich auf die Suche und wurde beim im Bauernladen Gieser und bei Edeka Embach fündig, wo auch die Flyer ausliegen, auf denen die Zutatenliste und eine Kurzanleitung zur Zubereitung zu finden ist.

Koch aus Leidenschaft

Auf die Frage, wie er das Rezept ausgesucht habe, antwortete Simon Kolar im Gespräch mit unserer Zeitung: „Es sollte keine Hürde sein. Daher gibt es ein leckeres Sonntagsessen, das man schnell zubereiten kann. Hausmannskost eben, aber gute.“ Er ergänzt: „Hausmannskost ist für mich das, was ich mir hungrig auf der Couch zuhause vorstelle, worauf ich jetzt ‚so richtig Böcke‘ hätte. Da stelle ich mir neben guter, deutscher Küche aber auch anderes wie zum Beispiel spanische Tapas vor.“

Von der besonders für Gastronomen existenzbedrohenden Corona-Krise lässt sich der leidenschaftliche Koch, der aus einer traditionellen Gastrofamilie stammt, nicht unterkriegen. Er sprüht vor Ideen, ist Gründer und Geschäftsführer der Guerilla Chefs GmbH, die als Bewegung gedacht ist und sich das Ziel gesetzt hat, Berufs- und Hobbyköche zu vereinen und dazu beitragen soll, aus einem Beruf oder einer Berufung Leidenschaft werden zu lassen.

So sei es auch bei ihm gewesen: „Eigentlich habe ich Tourismus-, Hotel- und Eventmanagement studiert, aber Kochen ist meine absolute Leidenschaft. Inzwischen habe ich mir fast 400 Kochbücher ‚reingezogen‘ und bin zum Botschafter des Institute of Culinary Art ernannt worden“, berichtet Simon Kolar stolz. Auch in Youtube-Videos tritt er als „Simon der Koch“ auf und erklärt nicht nur das Wie, sondern auch das Warum, chemische Reaktionen inklusive. „Übrigens haben seit dem ersten Lockdown über 1800 Menschen unseren Landhof-Newsletter abonniert. Ich bedanke mich für die große Unterstützung.“ ergänzt er.

Sabrina Moras vom Bauernladen Geiser war ebenfalls sofort von der Idee überzeugt, als sie vom Bürgermeister persönlich angesprochen wurde. „Außer Fleisch, Mehl und Butter bekommen sie so gut wie alle Zutaten direkt in unserem Hofladen. Leckeres Gemüse, feinen Babyspinat und vieles mehr. Alles frisch, alles aus der Region.“ sagt sie. Das Geschäft betreibt sie zusammen mit ihrem Lebensgefährten Christian Geiser. „Wir haben schon viele Vorbestellungen für die Zutaten. Die Leute sind begeistert“, fügt sie hinzu.

Auch Antonino Di Salvo, Leiter der Edeka Embach-Filiale, fand die Idee vom ersten Moment an hervorragend: „Das ist einfach klasse. Wer mitkochen will, findet bei uns alle Zutaten in bester Qualität. Der Einkaufszettel in Form des Infoflyers liegt schon hier bereit.“

Bürgermeister Jens Geiß weiß um die existenzbedrohende Situation der Gastronomen und appelliert: „Die haben es gerade nicht leicht. Wenn man ab und zu die Küche kalt lässt und hier im Ort bestellt, ist das sehr lecker und hilft auch den Lokalen. Simon Kolar ist ein toller Mensch und begeisterter Koch, der die Leute mitreißen kann und durch sein Können überzeugt. Dabei steht er natürlich stellvertretend für alle Gastronomen unserer Gemeinde.“

„Wer nicht selbst kochen mag, kann sich das Gericht am Sonntag ab 11 Uhr beim Landhof holen, sollte aber vorbestellen“, sagt Simon Kolar. Zum Essen gibt es auch eine Weinempfehlung von Wein Weber: „Zur Schweinelende passt am besten ein angenehmer Wein mit wenig Säure. Wir empfehlen daher den Bercher Weissburgunder Ortswein, trocken, vom Kaiserstuhl oder den Pfaffmann Spätburgunder Bischofskreuz, trocken, aus der Pfalz.“ erläutert Melanie Weber.

Zugang zum Livestream „Oftersheim kocht“ am Sonntag, 31. Januar, um 11.30 Uhr erhält man unter www.oftersheim.de.

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 28.01.2021