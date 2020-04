In Oftersheim sind alle genesen

Oftersheim/Kreis.Die Zahlen im Faktenblatt über die aktuelle Entwicklung in Sachen Coronavirus, das das Landratsamt täglich veröffentlicht, entwickeln sich im Großen und Ganzen positiv. Zwar ist die Zahl der Neuinfektionen wieder leicht gestiegen (plus fünf), dafür gibt es aber weitere genesene Patienten (plus elf).

In Oftersheim gestaltet sich die Situation besonders erfreulich: Dort wird seit Mittwoch offiziell kein Infizierter mehr gemeldet – ebenso wie in Neulußheim. Auch in der Nachbargemeinde Plankstadt zeigt sich ein ähnliches Bild: Lediglich eine Person befindet sich noch in Quarantäne, die positiv getestet wurde.

Stand in anderen Kommunen

Und so sieht es in den anderen Kommunen des Verbreitungsgebiets unserer Zeitung aus: In Altlußheim gibt es – Stand Donnerstag, 14 Uhr – noch zwei Corona-Patienten, in Schwetzingen und in Ketsch jeweils drei, in Eppelheim und Reilingen jeweils vier, in Brühl und Hockenheim jeweils fünf.

Damit gibt es im gesamten Rhein-Neckar-Kreis 523 Corona-Fälle. Insgesamt sind bereits 687 Patienten genesen, leider gibt es aber auch 26 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus. az/zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 24.04.2020