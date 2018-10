In Trauerrede nicht mit Kritik gespart

Oftersheim.Tiefe Trauer und viele Tränen gestern Abend in der Mannheimer Straße 59. Nach vier Tagen munterem Kerwetreiben und der 35. „Tour der Leiden“ trugen die Kerweborscht Hermann Dolezal, Helmut Spieß, Roger Hillengaß, Manfred Müller, Peter Hertlein, Manfred Rösch und Armin Wolf unter lautem Wehklagen die Schlumpel zu Grabe.

Vorher erzählte „Angie, wir schaffen das“ den gut 50 Trauergästen noch, was sie mit der ältesten Boygroup von Oftersheim alles so erlebt hat. Owwerkerweborscht Hermann Dolezal hielt für die aus dem Sarg hervorlugende „Schlumpel von der Villa Kunterbunt in der Scheffelstroß“ die Beerdigungsrede und sparte dabei nicht mit Kritik. „Die Unterführung isch immer noch net fertig, die Mannemer Stroß isch immer noch net gemacht und die Verkehrsplanung isch schun wieder Thema.“ Die „Härtschte“ sei aber die Bürgerinitiative Verkehr, die doch tatsächlich die Frechheit besessen hätte, am Kerwe-Montag zu einer Diskussionsveranstaltung nach Schwetzingen einzuladen: „Hewwe die noch alle Tasse im Schrank?“.

Mit den Geschäften sehe es auch immer trauriger aus, habe „Angie“ gemeint: Früher habe man sieben Metzger gehabt, „und jetzt isch der letzte zu“. An einige Mitarbeiter im Rathaus ging die Empfehlung, „mehr Ehrlichkeit, Anstand und Freundlichkeit stünden besser zu Gesicht, als die Bürger, die ihn bezahlen, als Bittsteller von oben herab zu behandeln“.

Immer mehr Lokale schließen

Einige Ermahnungen folgten auch noch. Beim Siedlerfest dürfe es nächstes Mal ruhig mehr Weißwürste geben und der Heimat- und Kulturkreis könne auch die Kerweborscht erwähnen. „Angie“ bedauerte, dass immer mehr renommierte Lokale und traditionelle Gasthäuser in Ofdasche schließen. Die Trauergemeinde hörte Fürbitten für Helfer und Spender, den Arbeitskreis Brauchtum, Wirtschaften und Clubhäuser, die „Kerwemutter“ Else Rösch, Bürgermeister Jens Geiß und die Presse. Ein letztes Mal erklang die Ode an die Hardtgemeinde: „Das ist der Oftersheimer Wind – er wird noch wehen, wenn wir längst nicht mehr sind.“ Die Schlumpel im Sarg wurde gedeckelt und Kerweborscht sowie Trauergäste begaben sich zum Leichenschmaus.

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 24.10.2018