Infoabend für Konfirmation

Oftersheim.Wie in jedem Jahr sind Jugendliche, die im kommenden Jahr 14 Jahre alt werden oder schon sind zur Konfirmation der evangelischen Kirche eingeladen, wie die Kirchengemeinde mitteilt. Meist sind das Jugendliche, die gegenwärtig die siebte Klasse in der Schule besuchen. Die Jugendlichen, die im Jahr 2020 konfirmiert werden wollen, sind mit ihren Eltern zum Info- und Anmeldungsabend am Montag, 1. Juli, um 19 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus herzlich eingeladen, heißt es in der Einladung. Die Konfirmation wird am Sonntag, 10. Mai. 2020, stattfinden.

Die Kirchengemeinde weist darauf hin, dass für die Anmeldung ein Stammbuch oder eine Taufurkunde benötigt werde. Selbstverständlich können auch nicht getaufte Jugendliche teilnehmen – sie werden dann im Laufe der Konfi-Zeit getauft.

Beitrag für Materialien

Für die Freizeit und die Materialien bittet die evangelische Kirchengemeinde um einen Beitrag von 60 Euro. Sollte dieser Betrag für manche Familie für Schwierigkeiten sorgen, können sich diese an die Pfarrerinnen wenden. Das Kirchenteam freut sich auf die neuen Konfirmanden, heißt es abschließend. zg

