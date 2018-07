Anzeige

„Für uns Frauen werden sich die Verhältnisse nur in unserem Sinne verbessern, wenn mehr von uns in den Räten sitzen und mitreden“, ist sich Katrin Schütz, Parlamentarische Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium und Vorsitzende der Frauen-Union Nordbaden, sicher. Frauen hätten häufig eine etwas andere Sichtweise auf die politischen Themen, insbesondere wenn sie kommunale Belange betreffen. Umso wichtiger sei eine ausgewogene Vertretung von Männern und Frauen in unseren demokratischen Gremien.

Mit der Aktion „Mitreden. Wo drückt frau der Schuh? Politik von Frauen für Frauen“ wollen Kommunalpolitikerinnen und die Frauen der Frauen-Union Baden-Württemberg die Freude am Einmischen und der politischen Gestaltung wecken.

Gleichzeitig sollen mit dieser Form der Bürgerbeteiligung insbesondere Frauen die Gelegenheit bekommen, ihre Ideen und Wünsche – aber auch Kritik – an der Politik direkt an die Frau zu bringen. Die Frauen der Frauen-Union und die mitwirkenden Kommunalpolitikerinnen sammelten die genannten Anliegen, um sie dann nach Möglichkeit in den politischen Prozess einfließen zu lassen.

Die erste Aktion zu „Mitreden“ hat in Oftersheim bereits stattgefunden. Weitere werden folgen. Auch der hiesige Bundestagsabgeordnete Olav Gutting stattete dem Stand einen Besuch ab.

Ortsgebundene Themen

Neben ortsgebundenen Themen wurden unter anderem die Punkte Belebung des Einzelhandels vor Ort, Verkehrsberuhigung, Sanierung und Ertüchtigung von Schulen, Vereinsförderung, aber auch eine angemessene, soziale Versorgung der Bürger genannt.

„Wichtig für diese Aktion ist“, betont Annette Dietl-Faude, „dass wir Meinungen und Impulse aus allen Altersschichten der Frauen bekommen. Nur so können die Interessen auch einen Querschnitt der Bevölkerung widerspiegeln, den es bei bürgernaher Kommunalpolitik unbedingt braucht.“

„Frauen – traut euch!“ lautet daher ihr ermunternder Tenor und hofft bei den anstehenden Kommunalwahlen in 2019 auf viele weibliche Kandidaturen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 10.07.2018