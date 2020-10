Ins Rathaus nur mit Anmeldung

Oftersheim.Die ansteigenden Corona-Zahlen haben nicht nur Auswirkungen auf öffentliche Plätze, Einkaufsstraßen und die Gastronomie. Auch die öffentliche Verwaltung reduziert wieder ihre persönliche Erreichbarkeit.

Der Publikumsverkehr bleibt deshalb im Rathaus, im Verwaltungsgebäude sowie in der Bücherei bis zum Jahresende eingeschränkt. Wer einen Termin vereinbaren möchte, muss sich per Telefon 06202/59 70 oder per E-Mail an buergerbuero@oftersheim.de anmelden.

Die Corona-Hotline der Gemeinde ist werktags von 9 bis 11 Uhr unter Telefon 06202/59 71 16 zu erreichen, außerhalb dieser Zeit per E-Mail an ordnungsamt@oftersheim.de. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 26.10.2020