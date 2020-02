Intensive Vorbereitungen

Oftersheim.Bei einer Veranstaltung des Musikvereins gibt es in der Regel auch eine musikalische Darbietung. Bei der Hauptversammlung war das dieses Mal nicht der Fall. „Unser Proberaum in der Theodor-Heuss-Schule wurde ohne Vorwarnung wegen Brandschutzes gesperrt und wir hatten keine Gelegenheit uns vorzubereiten“, erzählte die Vorsitzende Hedwig Gutzki.

Zwar habe man zwischenzeitlich Ersatz im selben Gebäude gefunden, eine Dauerlösung könne dieser aufgrund der fehlenden Möglichkeit, Noten oder Instrumente zu verstauen, nicht sein.

Der plötzliche Tod des zweiten Vorsitzenden Franz Geiß im vergangenen Juli habe bei allen Veranstaltungen und auch im Vorstand eine Lücke hinterlassen“, bedauerte Hedwig Gutzki. Dennoch habe man einige Ereignisse stemmen können. So habe das Kinderkonzert dem Verein musikalischen Nachwuchs beschert. Auch das 70. Waldfest war ein Erfolg, ebenso wie das Kartoffelfest. Und so bilanzierte die Kassenbeauftragte Eva Machner: „Wirtschaftlich war es ein gutes Jahr, wir haben unsere Rücklagen weiter ausgebaut.“ Sie wurde – wie der gesamte Vorstand – von der Mitgliederversammlung entlastet.

Weiterhin stand neben der Ehrung verdienter Mitglieder auch die Wahl des Vorstands an. Und schließlich gaben die beiden Dirigenten Erik König und Andreas Schnell ein positives Resümee zur musikalischen Arbeit – sowohl beim Haupt- als auch beim Jugendorchester.

Aktuell proben alle Musiker gemeinsam in Vorbereitung auf das Konzert am Sonntag, 22. März, 17 Uhr, im Rose-Saal. Schnell, der aktuell die gemeinsamen Proben leitet, kündigte intensive Vorbereitung auf dieses an und hofft auf ein gutes Miteinander, sowohl vonseiten der Musiker als auch von Helfern, Mitgliedern und der Gemeinde, „denn es ist schön, dass es einen Musikverein in Oftersheim gibt“. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 22.02.2020