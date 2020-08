Israelsonntag – wichtiges Zeichen gegen Rassismus

Oftersheim.In der evangelischen Kirche ist der zehnte Sonntag nach Trinitatis, der am Sonntag begangen wurde, der so genannte Israelsonntag – der Tag, an dem sich die Kirche an ihre Verbundenheit mit Gottes Volk Israel erinnert und zugleich der Schmerzen gedenkt, die Israel über die Jahrhunderte und Jahrtausende erleben musste – vor allem natürlich im Zusammenhang mit der nationalsozialistischen Rassenideologie, der Judenverfolgung und dem Antisemitismus ab 1933.

Ich finde diesen Sonntag wichtig. Ein Zeichen setzen gegen Antisemitismus und Rassismus, die Verbundenheit mit unseren jüdischen Geschwistern stärken – das ist angesichts der gegenwärtigen gesellschaftlichen Entwicklungen notwendig.

Ein geistliches Wort zum Israelsonntag von Oberkirchenrat Wolfgang Schmidt („Höre Israel!“), der einige Jahre Propst in Jerusalem war und jetzt das Bildungsreferat unserer Landeskirche leitet, finden Sie unter https://www.ekiba.de

Jesus weint nur selten

Der Evangelientext, der am Sonntag häufig gelesen wurde, steht in Lukas 19, 41-48. Mich berührt dieser Text immer wieder. Nur an wenigen Stellen erzählt das Neue Testament, dass Jesus geweint hat – einmal, als sein Freund Lazarus gestorben ist (Johannes 11). Und eben hier, kurz nachdem er zu Beginn der Karwoche in Jerusalem eingezogen ist. Lukas erzählt, wie Jesus auf dem Hügel gegenüber des Tempelbergs sitzt und weint, weil er spürt, dass Jerusalem bald wieder einmal überrannt und teilweise zerstört werden wird. Tatsächlich ist unter dem römischen Feldherrn Titus der Tempel im Jahr 70 nach Christus zerstört worden – die Klagemauer, die alte Westmauer ist alles, was noch steht.

An der Stelle, an der Jesus geweint haben soll, steht heute eine kleine Kirche – „dominus flevit“ heißt sie: Der Herr weint. Ich war als Schülerin im Jahr 1990 dort und mich hat der Ort sehr berührt. Das Gotteshaus ist wie eine Träne gebaut, ihr Fenster geht zum Tempelberg hin und zeigt einen Kelch und einen Teller. Ganz schlicht ist das Bauwerk – und umso ergreifender. Wie es Tränen eben sind. Schlichte Äußerungen eines Gefühls der Trauer, Ausdrücke des Mitgefühls und der Berührung. Jean-Jacques Rousseau hat geschrieben: „Nichts verknüpft so miteinander die Herzen als die Süßigkeit, miteinander zu weinen.“ Gemeinsames Weinen kann verbinden. Jemand lässt den Schmerz eines anderen an sein Herz.

Dass von Jesus berichtet wird, er habe geweint, tut mir gut. Tränen bringen etwas ins Fließen. Es tut gut zu weinen, und es tut gut, Mitgefühl zu spüren. Es tut gut, mit einem anderen Menschen Tränen zu teilen. Ich frage mich: An welchen Stellen unserer Welt sitzt Jesus wohl heute und weint, weil er den Schmerz mitfühlt, den Menschen spüren? Ich stelle ihn mir in Israel und Palästina vor. Aber auch in Beirut, dem Hafen gegenüber, und in den Flüchtlingslagern in Griechenland. In den zerstörten Häusern in Syrien und in den Notaufnahmen der Kliniken in den USA. Bei den brennenden Bäumen am Amazonas. Und auch bei mir, wenn ich mich untröstlich fühle. Dominus flevit – der Herr weint. Ich trage das Bild dieser Kirche seit 1990 in meinem Herzen.

Das Weinen kann der Beginn des Tuns werden. Nachdem Jesus geweint hat, geht er, wie Lukas berichtet, in die Stadt und wirft die Händler aus dem Tempel. Weinen kann ein Herz erleichtern und zum Tun ermutigen.

Mission hilft

Wenn Sie etwas tun und helfen möchten, etwa in Gegenden, die stark unter Corona leiden oder für die Menschen in Beirut, weise ich Sie auf die Evangelische Mission in Solidarität (EMS) hin: https://ems-online.org/mission-in-solidaritaet/

Die EMS ist ein Zusammenschluss von 23 Kirchen und fünf Missionsgesellschaften in Asien, Afrika, dem Nahen Osten und Europa.

Den Gottesdienst am Sonntag hat Holger Hamm mit der Gemeinde gefeiert. Er ist Prädikant und wohnt in Schwetzingen. Auch seine guten Gedanken und Worte drehen sich um unsere Situation und um den Israelsonntag.

Gott sei Dank gibt es nicht nur Tage des Weinens, sondern auch Tage der Freude und der Dankbarkeit. Von Jesus wird häufig berichtet, dass er feiern und fröhlich sein konnte. Alles gehört zum Leben dazu, alles hat seinen Platz. Und in den Evangelien ist am Ende das Leben stärker als die Trauer, die Freude stärker als die Tränen! Das ermutigt und beflügelt mich.

Und so wünsche ich Ihnen eine gute Woche. Lassen Sie es sich gut gehen und bleiben Sie behütet – wo immer Sie in diesen Ferienwochen auch sind. Pfarrer Tobias Habicht und Vikarin Sophia Leppert, von denen ich wie immer herzlich grüße, kommen im Laufe der Woche zurück. Und ich bleibe mit herzlichen Grüßen, in Verbundenheit Ihre Sibylle Rolf.

