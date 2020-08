Ist Abriss des Josefshauses zugunsten eines Wohnquartiers sinnvoll?

Oftersheim.Wie soll sich Oftersheim in den nächsten 15 Jahren entwickeln, wo will der Ort hin? Für das anstehende Gemeindeentwicklungskonzept ist die Firma „Steg“ Stadtentwicklung aus Stuttgart von der Verwaltung mit der Ausarbeitung beauftragt. Nachdem bereits viele Ideen bei der öffentlichen Auftaktveranstaltung im März gesammelt worden waren und auch in der von Corona geprägten Zeit danach die Bürger noch Vorschläge gemacht hatten, wie sich die Kommune entwickeln könnte, haben sich die Mitglieder des Gemeinderats in einer Klausurtagung mit den Themenfeldern auseinandergesetzt. Das teilt die Verwaltung mit.

Unter den Themenblöcken „Bauen, Wohnen, Ortsbild“, „Wirtschaft und Finanzen“, „Kultur, Soziales, Freizeit“ sowie „Verkehr und ÖPNV“ fanden sich viele konkrete Ideen. Diskutiert wurden beispielsweise der Erwerb und der Abriss des Josefshauses, um dort ein ganzes Quartier entwickeln zu können; ein Architektenwettbewerb wurde angedacht. Für den „Alten Messplatz“ hat man über ein Parkhaus beziehungsweise eine Tiefgarage nachgedacht. Auch das genossenschaftliche Bauen sollte gefördert, die Bebauungspläne überarbeitet werden. Das Gehwegparken könnte durch Markierungen verbessert, die Fahrradspuren ausgebaut werden. Weiterhin Thema ist der barrierefreie Ausbau des Bahnhofs. Um öffentliche Freiflächen aufzuwerten, wurde unter anderem angeregt, den Lessingplatz mit Veranstaltungen zu beleben.

Der Wochenmarkt soll auf einen attraktiveren Platz verlegt werden. Auch an die Erweiterung des Gewerbeparks Hardtwald sowie die Ausweisung neuer Gewerbegebiete wurde gedacht. Gewünscht wurden E-Ladestationen und Photovoltaik-anlagen auf öffentlichen Gebäuden. Und der bedarfsgerechte, zukunftsgerichtete Ausbau der Betreuungsangebote an Kindergärten und Schulen soll weiterverfolgt werden.

Seitens der „Steg“ werden diese Vorschläge in das Gemeindeentwicklungskonzept eingearbeitet, das dann in der ersten Sitzung nach der Sommerpause im September im Gemeinderat vorgestellt wird. Entscheidend ist, dass mit dem Konzept Fördergelder beantragt werden, mit denen die Maßnahmen umgesetzt werden können, heißt es. zg

