Oftersheim.Bei den Anfragen meldete sich zunächst Michael Seidling (Freie Wähler) zu Wort. Er erkundigte sich nach dem Baugebiet Stimplin/Obere Hardtlache. Man habe ihm berichtet, dass das Umlegungsverfahren eingeleitet sei. Ortsbaumeister Ernst Meißner bestätigte lediglich eine formelle Einleitung, ansonsten gebe es nichts Neues. Er verwies auf den nichtöffentlichen Teil der Sitzung. Außerdem machte Seidling darauf aufmerksam, dass das Tempo 30-Schild bei der Theodor-Heuss-Schule zugewachsen sei.

Werner Kerschgens (SPD) wies darauf hin, dass einige Besucher rund ums Wildgehege und am Waldkindergarten ihre Notdurft verrichteten. Er wollte wissen, ob man dort eine mobile Toilette aufstellen kann oder ob es andere Vorschläge gebe. Und er wollte wissen, wann zu erwarten sei, dass Glasfaser im Gewerbepark Hardtwald ankomme. Bürgermeister Jens Geiß wies darauf hin, dass noch keine Feinplanung des Zweckverbands „Fibernet“ vorliege. Eine – allerdings teure – Alternative sei ein Telekom Angebot.

Schließlich fragte Kerschgens noch, ob man den ÖPNV ins Gewerbegebiet verbessern könne. Beispielhaft sei der Bürgerbus in Plankstadt. Geiß merkte an, dass dazu in der Nachbargemeinde ein Verein gegründet wurde, und eine öffentliche Bestellung teuer sei.