Ja zur Verlegung von Leerrohren in zwei Straßen

In solche Leerrohre sollen Glasfaserkabel kommen. © DPA

Oftersheim.Um 63 203,58 Euro, die nicht im Haushalt eingestellt sind, geht es bei der Mitverlegung von FTTB-Leitungen (fiber to the building) zum Aufbau eines kommunalen Glasfasernetzes. Die werden bei den Neuverlegungsarbeiten der Netze BW in der Robert-Koch-Straße und der Röhlichstraße fällig. Dafür stimmte der Gemeinderat mehrheitlich bei vier Enthaltungen.

Der Gemeinderat hat im Dezember

...