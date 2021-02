Jagd auf den dicksten Fisch

Oftersheim.Viele Menschen nutzen in diesen Tagen noch einmal die Gelegenheit, um ausgiebig spazieren zu gehen und die Reste der ergiebigen Schneefälle, die uns in der vergangenen Woche beschert wurden, zu genießen. Die knackige Kälte konnte in vollen Zügen auskosten, wer sich mollig warm eingepackt hat – und bei dem Ausflug sind manche Mitmenschen auch Zeuge eines Naturschauspiels geworden.

Für die Tiere bedeuten die Temperaturen zuweilen einen harten Kampf ums Überleben. Umso wichtiger ist es für sie, Futter zu finden. Und da gibt es zuweilen schon Interessenskonflikte. So gab es auch heftige Streitigkeiten zwischen einem Graureiher und einem Seidenreiher entlang des Landgrabens. Der wesentlich kleinere Seidenreiher verteidigte sein Jagdrevier, das ihm der kräftiger gebaute Graureiher offenbar streitig machen wollte.

In wärmeren Gefilden heimisch

Eigentlich ist der weiße Vogel ja in wärmeren Gefilden, unter anderem in Südeuropa oder Nordafrika, heimisch. Er dringt aber in letzter Zeit, bedingt durch den Klimawandel, auch immer weiter nach Norden vor. Er hält sich besonders gerne an seichten, durchwachsenen kleinen Gewässern auf, ist deshalb gelegentlich auch am Leimbach – oder wie hier am Landgraben – zu finden. Er benötigt ausgedehnte offene Flachwasserbereiche und naturnahe Überschwemmungsgebiete. Seine Nahrung sucht er bevorzugt im Seichtwasser.

Graureiher, auch unter dem Namen Fischreiher bekannt, benötigen ebenfalls die Nähe zu Gewässern mit Flachwasserzonen, um sich ihre Beute zu schnappen. Und da kommen sie dem Seidenreiher dann schon mal ins Gehege.

Zufrieden und gesättigt ruhte sich der Seidenreiher anschließend auf einer Anhöhe am Landgraben aus und schaute neugierig in die Ferne, wo sein Blick auf die katholische Kirche und den Wasserturm in der Nachbargemeinde Plankstadt fiel.

Mit dem schönen Wetter soll es jetzt ja vorbei sein – laut Vorhersage wartet Regen auf uns. az

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 17.02.2021