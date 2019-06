Jahresausflug nach Baden-Baden

Was die Teilnehmer des Jahresausflugs am Samstag, 6. Juli, genau erwartet, soll eine Überraschung werden. In der Ankündigung des Gartenbauvereins wird nur so viel verraten, dass es ein abwechslungsreicher Tag in Baden-Baden werden soll.

Die Abfahrt ist um 8 Uhr an der Kurpfalzhalle geplant. Nach einem Sektfrühstück in der bezaubernden Kurstadt am Rande des Schwarzwaldes steht neben einigen Überraschungen ein Besuch des Fabergé-Museums an, bevor es zum Abendessen in den Berggasthof Weinäcker nach Gaiberg geht. Die Rückkehr ist für 21 Uhr geplant.

Die Fahrtkosten betragen für Mitglieder 15 Euro. Anmeldung nehmen Marina Braun, Telefon 06202/5 30 41, oder Gerlinde Pfister, Telefon 06202/5 70 71, entgegen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 14.06.2019