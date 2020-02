Jeder kann an der Entwicklung der Gemeinde mitarbeiten

Oftersheim.Wie soll sich Oftersheim in der Zukunft entwickeln? Gemeinsam mit der Stadtentwicklung GmbH („Steg“) aus Stuttgart ist die Verwaltung interessiert daran, die Meinung der Bürger zu hören, teilt die Gemeinde in einer Pressemitteilung mit. „Mit einem Entwicklungskonzept möchten wir langfristige Ziele entfalten, Projekte entwickeln und Fördermöglichkeiten aufzeigen“, heißt es weiter. Der Schwerpunkt soll zunächst auf dem Ortskern als Sanierungsgebiet liegen.

Geplant ist deshalb eine öffentliche Bürger-Auftaktveranstaltung am Mittwoch, 11. März, in der Kurpfalzhalle. Beginn ist 18.30 Uhr (Einlass um 18 Uhr). Hier können die Teilnehmer ihre Vorschläge äußern. Die Ideen werden gesammelt und von der „Steg“ ausgewertet. Bei einer offenen Bürgerwerkstatt am Sonntag, 29. März, sollen diese Vorschläge konkreter ausgearbeitet werden. „Wir freuen uns, wenn Sie sich beteiligen. Lassen Sie uns gemeinsam an der Zukunft von Oftersheim arbeiten“, ruft Bürgermeister Jens Geiß zum Mitmachen auf.

Der Gemeinderat hatte in seiner Sitzung im November des vergangenen Jahres mehrheitlich zugestimmt, die Firma „Steg“ mit der Erarbeitung eines solchen Entwicklungskonzepts zu beauftragen. Nicht zuletzt durch die freiwerdenden Flächen bei Feuerwehr und Rotem Kreuz eröffnen sich neue Chancen für die Ortsmitte. az/zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 21.02.2020