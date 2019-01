„Jedes Kind kommt als Musiker zur Welt“

Oftersheim.Die Musikfreunde bieten ab Montag, 4. Februar, neue Kurse in der musikalischen Früherziehung an. Anmeldungen und Schnupperstunden sind ab sofort möglich. Musikalische Frühförderung lässt Kinder erleben, wie viel Freude und Bereicherung gemeinsames Musizieren, Singen und Tanzen bedeutet. Nicht jedes Kind wird als Mozart geboren, aber jedes kommt als kleiner Musiker auf die Welt, heißt es in einer Pressemitteilung. Kinder haben von Geburt an ein sicheres Rhythmusgefühl und begeistern sich für Stimmen, Geräusche und Melodien. Musik interessiert Kindern aber nicht nur von Anfang an, sie fördert auch ihre Entwicklung in vielen Bereichen.

Musik spricht Körper und Geist ganzheitlich an und stimuliert das Gehirn so umfassend, wie es kaum eine andere Tätigkeit schafft: Die Zentren für Lernen, Sprache, Gedächtnis, Kreativität und Emotionen werden aktiviert. Der Genuss von Musik hat vor allem positive Auswirkungen auf die Sprachentwicklung, denn in unserer Sprache sind zahlreiche musikalische Elemente wie Tonhöhe und -länge, Rhythmus und Pausen enthalten.

Aber Musik kann noch mehr: Wer mit anderen singt und tanzt, schärft seine Wahrnehmungsfähigkeit, sein Konzentrationsvermögen und seine Feinfühligkeit. Wenn Kinder zusammen Musik machen, lernen sie zu kooperieren, sich auszutauschen und gemeinsame Erfolge zu genießen. Musizieren zu können macht stolz und stärkt so das Selbstbewusstsein des kleinen Musikanten, schreiben die Musikfreunde.

Altersgerechte Anregungen

Darum bieten die Musikfreunde seit Jahren aufeinander aufbauende musikalische Früherziehungskurse an. Babygarten richtet sich an Babys (ab der Geburt bis 18 Monate) und ihre Eltern. Musikgarten 1 lädt Kinder im Alter zwischen anderthalb und drei Jahren zum musikalischen Spiel mit ihren Eltern ein. Musikgarten 2 richtet sich an Kinder im Alter zwischen drei und vier Jahren und ihre Eltern und gibt musikalische Anregungen, die ihnen Freude machen und auf ihren Entwicklungsstand abgestimmt sind. Musikgarten 3 ist für Kinder zwischen vier und sechs Jahren bestimmt.

Die Kurse setzen keine Vorkenntnisse voraus. Alle Kinder können daran teilnehmen und profitieren davon. Anmeldungen und weitere Informationen gibt es bei Hans-Jürgen Rauland, Telefon 06202/77028, oder per E-Mail an info@juergen-rauland.de. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 16.01.2019