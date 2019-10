Jens Rüttinger ist neuer Vorsitzender

Oftersheim.Ein sehr gut gefüllter Gemeinschaftsraum in der Mannheimer Straße 59 war ein Indiz dafür, dass die Sozialdemokratie zumindest in Oftersheim noch zahlreiche aktive Mitglieder in ihren Reihen hat. In sowohl landesweit als auch für den Ortsverein schwieriger Situation hatten die beiden stellvertretenden Vorsitzenden Alexander Leonhardt und Werner Kerschgens zur Jahreshauptversammlung eingeladen, auf der ein neuer Vorstand gewählt werden sollte, teilen die Sozialdemokraten in einer Pressemitteilung mit.

Zu Beginn der Versammlung wurde die Lage der SPD im Allgemeinen und des Ortsvereins im Besonderen diskutiert. Herbe Wahlniederlagen und die Suche nach einem Bundesvorstand für die älteste politische Partei bleiben nicht ohne Spuren und zeigen auch in der Hardtgemeinde ihre Wirkung.

Nachdem alle Berichte schon in einer Berichtshauptversammlung im Frühjahr vorgestellt und diskutiert worden waren, wurde zunächst eine Wahlkommission, bestehend aus Jürgen Deininger und Gerhard Wenner, bestimmt. Als erstes wurde der Gesamtvorstand für das schon länger zurückliegende Geschäftsjahr bei einer Stimmenthaltung entlastet. Im Anschluss wurde der neue Vorsitzende gewählt.

Jens Rüttinger (kleines Bild) wird in Zukunft dem SPD-Ortsverein vorstehen und den im Mai zurückgetretenen Andreas Heisel ablösen. Seine Stellvertreter sind wie bisher Alexander Leonhardt und als neuer Stellvertreter Bernd Hertlein, nachdem Werner Kerschgens nicht mehr für das Amt kandidiert hatte. Weitere Funktionen im Vorstand haben Hartmut Michel als Kassier, Gaby Wenner als Schriftführerin, Ingo Staudt als Pressereferent und Matthias Agirdogan als Internetbeauftragter, der im Team mit Alexander Leonhardt und David Anderle die SPD Oftersheim im Netz präsent erscheinen lassen wird. Als Beisitzer werden Katharina Seufert, Susanne Eickmeier, Markus Zimmermann, Christina Grewe, Claudia Ruland und Sevil Becker den Vorstand vervollständigen. Wie der SPD-Ortsverein mitteilt, ist es eine stark erhöhte weibliche Präsenz im Führungsgremium und ebenso eine Verjüngung.

Auf Kreisparteitagen werden Jens Rüttinger, Katharina Seufert und Alexander Leonhardt die SPD der Hardtgemeinde vertreten. Als Ersatzdelegierte stehen Matthias Agirdogan und Willi Egler für diese Aufgabe bereit. In Zukunft die Arbeit des Kassiers kontrollieren werden die Kassenprüfer Werner Kerschgens und Jürgen Deininger.

Sechs Jahre im Amt

Nachdem die Wahlen ordnungsgemäß durchgeführt wurden, dankten die Sozialdemokraten dem ausgeschiedenen, ehemaligen Ortvereinsvorsitzenden Andreas Heisel, der die Position sechs Jahre innehatte. Der Dank kam vom neuen Vorsitzenden Rüttinger persönlich.

Wie es in der Mitteilung weiter heißt, ging ein Dank auch an Gerhard Wenner und Ehrenbürger Janfried Patzschke, die nicht mehr für ein Amt kandidiert hatten. Ihr vielfältiges, jahrzehntelanges Engagement im Vorstand wurde hervorgehoben. Es sei schwer, sich eine Zeit ohne diese Menschen vorzustellen, aber die beiden langjährigen Gemeinderäte werden auch weiterhin mit Rat und Tat ihre Nachfolger unterstützen, heißt es weiter. Gemeinderat Werner Kerschgens war seit 1995 Mitglied des Vorstandes, dabei sehr viele Jahre als stellvertretender Vorsitzender. Er wird aber weiterhin dem Arbeitskreis „Ökotalk lokal“ vorstehen.

Ein Neuanfang auf vielen Ebenen, aber das gilt ja für die Sozialdemokratie in ganz Deutschland. Mit dieser Besetzung wird die SPD ihre politische Arbeit neu ausrichten, heißt es in der Mitteilung abschließend. / zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 12.10.2019