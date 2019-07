Jetzt Dauerkarte für HG-Spiele sichern

Oftersheim/Schwetzingen.Die Handballer der HG Oftersheim/Schwetzingen gehen in der kommenden Saison in der Staffel Mitte der 3. Liga auf Torejagd. Damit können sich die Fans in der Nordstadthalle unter anderem auf die so prestigeträchtigen Nachbarschaftsduelle gegen die SG Leutershausen, den TV Großsachsen und den Titelkandidaten SG Nußloch freuen.

Dazu trifft die HG auf renommierte Vereine wie den TV Großwallstadt , den TV Kirchzell oder den alten Bekannten HSC Bad Neustadt. Deshalb findet HG-Trainer Holger Löhr „die Staffel sportlich sehr reizvoll, da zudem mit Großwallstadt eine Topmannschaft dazu kommt“.

Die Handballfans können sich ab sofort für die Lokalderbys und die weiteren hochinteressanten Spiele ihren Sitzplatz in der Nordstadthalle sichern. Reservierungen nimmt Michael Seidling, Telefon 06202/5 20 36, entgegen oder per E-Mail unter: tickets@hghandball.de. zg

