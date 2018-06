Anzeige

Oftersheim.Die Anmeldeformulare für das Kinderferienprogramm können noch bis Freitag, 29. Juni, in den Briefkasten des Jugendzentrums, Mannheimer Straße 67, eingeworfen werden. Wer nicht in Oftersheim zur Schule geht, bekommt das Programmheft im Rathaus (Bürgerbüro), in der Gemeindebücherei und im Jugendzentrum.

Die Eltern werden gebeten, die Hinweise zum Anmeldeverfahren gemeinsam mit den Kindern aufmerksam durchzulesen, bei der Auswahl der Wunschtermine zu helfen, die Altersgruppenangaben zu beachten und das Anmeldeformular zu unterschreiben.

Auch in diesem Jahr wird der Computer die Anmeldungen bearbeiten und die Plätze verteilen. Aus diesem Grunde spielt die Reihenfolge, in der die Anmeldungen abgegeben werden, keine Rolle. zg