Jetzt sind alle Kontinente golden

Oftersheim.Die – auch weit über die Ortsgrenzen hinaus – bekannteste Oftersheimerin war zum Schluss des Neujahrsempfangs dran, der am Freitagabend in der Kurpfalzhalle stattfand (wir berichteten bereits in unserer Samstagsausgabe). Es ist nicht selbstverständlich, dass eine Weltmeisterin und Sportlerin des Jahres beim Neujahrsempfang ihrer Gemeinde erscheint. Die derzeit weltbeste Weitspringerin Malaika

...