Jonathan Zelter singt immer auf Deutsch

Oftersheim.Wenn Jonathan Zelter seinen Song „Sei immer du selbst“ zum Besten gibt, wird jedem klar, dass der 24-Jährige (Bild) weiß, wovon er singt. Lieder zu schreiben war schon immer sein Ausgleich, Ventil und Tagebuch. „Meine positiven und auch negativen Erlebnisse werden – manches spontan, manches später – zu Musik und Text“, sagt der Wahl-Mannheimer. Am Sonntag, 9. September, spielt er bei Musik im Park zwischen 17 und 18 Uhr im Gemeindepark.

„Ich freue mich sehr darauf, mit meinen Jungs und meinen Songs wie ,Ein Teil von meinem Herzen‘ oder ,Von Mannheim bis New York‘ den Oftersheimer Park zu unserem gemeinsamen Wohnzimmer zu machen“, verrät er.

Mit seiner Authentizität beeindruckte der in Wittlich geborene Interpret nicht nur über sieben Millionen Zuschauer mit seinen Youtube-Videos, sondern auch schon einige Größen der Musikbranche: „Dass ich zum Beispiel mit meiner Band ein Konzert von ,Pur‘ vor über 6000 Menschen eröffnen durfte – das ist schon wirklich krass“, erzählt er stolz, dass er seine emotionalen Lieder ausschließlich in Deutsch singt. Schließlich träume und fühle er auch in Deutsch, „da war es für mich völlig natürlich, auch in dieser Sprache zu singen“, erklärt Zelter.

Kreatives Nest gefunden

Die Begeisterung für Musik steckte ihn als Kind beim Familienurlaub in Österreich an. „Mit ungefähr vier Jahren wollte ich daraufhin damals schon unbedingt ein Akkordeon haben und meine Eltern erfüllten mir diesen Wunsch.“ Seitdem ist die Musik in seinem Leben nicht mehr wegzudenken. Er veranstaltete kleine Wohnzimmerkonzerte und verteilte dafür sogar Eintrittskarten.

In Mannheim lebt Zelter schon seit vier Jahren. Die Stadt sei für ihn wie ein „kreatives Nest“ und aus gutem Grund Unesco-Musikstadt. „Man kann hier jeden Tag Musik erleben, man begegnet und trifft sich und lernt über die Musik neue Menschen kennen. Gleich in meinem ersten Mannheim-Jahr habe ich so auch nach und nach meine Band gefunden“,sagt er. cao/zesa/Bild: Jansen

