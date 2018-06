Anzeige

Nach dem zweiten Vatikanischen Konzil (1962 bis 1965) hat er die Oftersheimer St. Kilians-Kirche komplett neu renoviert. Er stand ganz hinter den Beschlüssen und hat dessen Botschaft in seine pastorale Arbeit eingebracht. Kinder und Jugendliche lagen ihm sehr am Herzen, so war er verantwortlich für den Neubau des Kindergartens St. Kilian. In diesem Zuge wurde das Gemeindehaus erweitert und neu gestaltet. In ihm fanden viele Jugendgruppen ihren Platz. Viel Wert legte Fischer auf ein gutes ökumenisches Miteinander mit der evangelischen Gemeinde. Neben der Fülle an Aufgaben in der örtlichen Seelsorge hat er auch immer wieder am Krankenhaus in Schwetzingen als Seelsorger segensreich gewirkt und darüber hinaus den Dienst des Frauenseelsorgers im Dekanat Wiesloch sowie als Jugendseelsorger wahrgenommen. Sein pastoraler Leitgedanke war immer: „Eine Gemeinde ist ein Wir.“

Ein gutes Miteinander mit der Gemeinde Oftersheim war ihm ein besonderes Anliegen. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 10. Mai 1994 den einstimmigen Beschluss gefasst, Pfarrer Josef Fischer den Ehrenbrief der Gemeinde zu verleihen. Im August 1994 wurde er wegen massiver gesundheitlicher Probleme in den Ruhestand versetzt.

Sein Wunsch war, in vertrauter Umgebung den Ruhestand zu verbringen. So blieb er zunächst in Oftersheim und zog später ins Caritas-Altenzentrum nach Plankstadt. Dort konnte er im Januar noch seinen 90. Geburtstag sowie im Mai sein Eisernes Priesterjubiläum feiern.

In den Nachmittagsstunden des Donnerstags verstarb Pfarrer Josef Fischer im CAZ. Das Requiem findet am Donnerstag, 21. Juni, 11 Uhr in der St. Kilianskirche statt. Anschließend, gegen 13 Uhr, wird Pfarrer Fischer auf dem Friedhof in Oftersheim beigesetzt. zg/Bild: Fischer

