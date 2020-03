Jugendliche (14) werden ausgeraubt

Oftersheim.Zwei 14-Jährige sind am Samstagabend von einer vier- oder fünfköpfigen Gruppe Jugendlicher überfallen worden. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 18 Uhr am Bahnhof zur Unterführung in Richtung Lessingstraße. Ein 14-Jähriger wurde in den Schwitzkasten genommen, geschlagen und aufgefordert Armbanduhr und Apple AirPods (Kopfhörer) den Jugendlichen auszuhändigen. Der andere 14-Jährige wurde von einem weiteren Täter an die Wand gedrückt – die Kopfhörer wurden ihm aus der Jackentasche geraubt. Die Gruppe flüchtete Richtung Mannheimer Straße.

Ein Täter war 16 Jahre, zirka 175 Zentimeter, dunkelhäutig, Oberlippenflaum, kurze schwarze Haare, bekleidet mit einem schwarz/rotem Oberteil. Der zweite wird als 15 bis 16 Jahre beschrieben, etwa 170 Zentimeter, dicklich, schwarze, kurze Haare, bekleidet mit schwarzer Bomberjacke, grauem Pulli und dunkler Hose. Die anderen Täter waren im gleichen Alter. Zeugen sollen sich unter Telefon 0621/1 74 44 44 melden. pol

