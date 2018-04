Jugendliche wandern zur Grillhütte

Anzeige

Nach den Ferien geht es mit einem abwechslungsreichen Programm für alle Jugendlichen weiter. Am Freitag, 27. April, 18 bis 21 Uhr, gibt es eine Juz-Party zum Tanz in den Mai. Das Motto lautet „Seid euer eigener DJ“. Eingeladen sind alle 12- bis 16-Jährigen. Was sich hinter dem Partymotto verbirgt, verrät die stellvertretende Leiterin Silke Hauck: „Jeder kann sich seine Lieblingsmusik wünschen, muss dafür aber im Vorfeld schon eine Playlist zusammenstellen und bei uns im Jugendzentrum abgeben.“ az

