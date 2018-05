Anzeige

Oftersheim.Wegen des Verdachts, ein Sexualdelikt begangen zu haben, ermittelt das Dezernat Sexualdelikte gegen einen unbekannten jungen Mann. Er steht im Verdacht, am Freitag gegen 6 Uhr eine 56-jährige Frau, die in der Mannheimer Straße in Richtung Bahnunterführung „Am Biegen“ unterwegs war, belästigt zu haben. Zunächst verwickelte er die Dame in ein Gespräch und wollte trotz Ablehnung nicht von ihr ablassen. Als er ihr an die Brust fasste, schlug sie ihm die Hand beiseite und ging weiter zu einer nahegelegenen Haltestelle. Der Unbekannte blieb in der Unterführung zurück.

Er wird wie folgt beschreiben: etwa 20 Jahre alt, ungefähr 175 Zentimeter groß, sehr dunkle Hautfarbe, hagere Figur, leicht gebückte Haltung. Er trug bräunliche Kleidung, einen dunklen Rucksack mit Karomuster und eine Kappe. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst, Telefon 0621/1 74 44 44, entgegen. pol