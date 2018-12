Känguru sucht Waldhimbeeren

OFTERSHEIM.Sind die Weihnachtsferien vorbei, startet die Gemeindebücherei in ihr Halbjahresprogramm 2019. Von Januar bis Juli stehen eine Menge abwechslungsreicher Angebote auf dem Plan. Die jüngsten Gäste freuen sich über das Bilderbuchkino, Kindertheater und die Allerkleinsten über „Gedichte für Wichte“ und Vorlesestunden in der gemütlichen Bücherei oder im nahen Rose-Saal.

Zum Kinderkino geht es ins Jugendzentrum direkt neben der Gemeindebücherei. Beim Familiensonntag in der Bücherei ist ungestörtes Stöbern, Schmökern und Entdecken mit der gesamten Familie möglich. Kaffee, Waffeln sowie kalte Getränke gehören dabei zum Genuss. Mit dabei ist auch Joachim Hecker, Wissenschaftsjournalist und Autor von „Frag doch mal die Maus.“ Er macht mit spannenden Experimenten Lust auf Wissen und auf Wissenschaft. Von 15.30 bis 16 Uhr stehen Experimente zum Forschen und Staunen für Kinder von vier bis sechs Jahre und von 16.30 bis 17 Uhr für Kinder von sieben bis zehn Jahre auf dem Programm. Anmeldung ab Montag, 21. Januar, ab 14 Uhr in der Bücherei, Eintritt frei, es gibt eine Teilnehmerbegrenzung.

„Gedichte für Wichte“, also Reime und Fingerspiele und auch Bücherspaß für Eltern mit ihren Kindern von 18 Monaten bis drei Jahren, wird am Montag, 18. März, ab 10.15 Uhr geboten. Ein zweiter Termin um 11.15 Uhr ist möglich. Anmeldung am Montag, 11. März, in der Bücherei, der Eintritt ist frei, die Teilnehmerzahl begrenzt.

„Das kleine Gespenst – Tohuwabohu auf der Burg Eulenstein“ von Ottfried Preußler wird im Bilderbuchkino am Mittwoch, 30. Januar, 15.30 bis 16 Uhr in der Gemeindebücherei in Bild und Wort lebendig. Das Besondere am Bilderbuchkino ist, dass eine Vorlesepatin die Geschichte aus dem Bilderbuch vorliest und dazu digitale Bilder auf einer Leinwand gezeigt werden – so können viele gemeinsam das Buch sehen und hören. Bei großer Nachfrage wird am gleichen Tag um 16.30 Uhr noch einmal vorgelesen. Und der Inhalt verspricht viel Spaß für die Mädchen und Jungen. Wie jede Nacht, pünktlich zur Geisterstunde, erwacht das kleine Gespenst. Doch was ist das? Im Burgmuseum wurde alles ganz neu eingerichtet. Das kleine Gespenst nimmt sofort alles ganz genau unter die Lupe - und räumt dabei auch gleich noch etwas um. Anmeldung ab Montag, 21. Januar, ab 14 Uhr in der Bücherei.

Bilderbuchkino mit Krumpflingen

Der zweite Bilderbuchkino-Termin steht am Mittwoch, 6. Februar von 15.30 bis 16 Uhr an. Dann dreht sich alles um „Die Krumpflinge – Egon zieht ein“ von Annette Roeder. Hierbei sind Kinder von fünf bis sechs Jahren gut aufgehoben. Wenn viele Interesse haben, geht es um 16.30 Uhr für eine zweite Gruppe ins Hör-Schau-Vergnügen. Die Geschichte um die junge dreiköpfige Familie, die in die alte Villa gezogen ist, ist spannend. Dass die aber so entsetzlich freundlich sind, wird für die Krumpflinge bald zum großen Problem: Innerhalb kürzester Zeit ist der kostbare Krumpftee aufgebraucht. Anmeldung ab Montag, 28. Januar, ab 14 Uhr in der Bücherei.

Im Bilderbuchkino für Erstleser von sechs bis acht Jahre ist „Der Regenbogenfisch“ von Marcus Pfister am 14. März, 16 Uhr dran. Die animierte Onilo-Boardstory eignet sich für Kinder, die schon ein wenig lesen können. Der Regenbogenfisch mit seinen schillernden Schuppen ist der allerschönste Fisch im Ozean. Leider ist er aber auch der einsamste Fisch, bis er seine Glitzerschuppen verschenkt und Freunde gewinnt. Zusatztermin um 17 Uhr möglich. Voranmeldung ab Montag, 11. März, ab 14 Uhr in der Bücherei. Vorlesestunden mit einer Vorlesepatin in der Bücherei finden für Kinder von vier bis acht Jahren in zwei Gruppen statt: für Kinder von vier bis fünf Jahre am Mittwoch, 6. März, 16 bis 16.45 Uhr; für Kinder von sechs bis acht Jahre am selben Tag von 17 bis 17.45 Uhr. Die Anmeldung erfolgt ab Montag 25. Februar, ab 14 Uhr. Bei allen Bilderbuchkino- und Vorleseveranstaltungen ist der Eintritt frei, es gibt eine Teilnehmerbegrenzung.

Zum Kindertheater „Das kleine Känguru und der Angsthase“ nach einem Buch von „Sams-Erfinder“ Paul Maar lädt die Bücherei am Freitag, 15. März, um 16 Uhr in den Rose-Saal ein. Das Blinklichter Theater zeigt ein Figuren-Theaterstück für Kinder von drei bis acht Jahre. Das kleine Känguru will seine Mama mit einem Geburtstagskuchen überraschen, mit Waldhimbeeren obendrauf. Aber Waldhimbeeren muss man erst mal finden und das ist gar nicht einfach. Der Vorverkauf beginnt ab Montag, 25. Februar, 14 Uhr, der Eintritt kostet drei Euro.

Das Marotte Figurentheater hat am Freitag, 19. Juli, 16 Uhr im Rose-Saal „Piggeldy und Frederick“ dabei. Das kleine Schwein Piggeldy hat viele Fragen – das große Schwein Frederick hat viele Antworten. Beide Stücke dauern etwa 50 Minuten. Der Eintritt kostet drei Euro und Einlass ist ab 15.50 Uhr. Es gilt die Altersbeschränkung für Kinder von vier bis acht Jahren. Kinderkino im Jugendzentrum gibt es immer dienstags von 16.30 bis 18 Uhr für Grundschüler. Termine sind der 29. Januar; 26. Februar; 26. März; 30. April; 28. Mai; 25. Juni; 23. Juli.

Basteln für Ostern

Schnell verfliegt die Zeit und es ist wieder Ostern. Gerne wird in den Wochen vor dem Fest gebastelt, auch in der Bücherei. Jennifer Bayer und Meike Bubenek laden zusammen mit der Gemeindebücherei und der VHS Bezirk Schwetzingen am Mittwoch, 3. April, Kinder von fünf bis zehn Jahre zum Bastelnachmittag ein. Zuerst sind die jüngeren von fünf bis sieben Jahre dran, sie werden mit einer Kreatividee von 15.30 bis 16.30 Uhr überrascht. Die Bastelfans von acht bis zehn Jahre sind von 17 bis 17.45 Uhr eingeladen, eine österliche Dekoration herzustellen. Die Anmeldung findet am Montag, 25. März, ab 14 Uhr statt. Die Teilnahmegebühr beträgt 2,50 Euro.

