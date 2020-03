Kamin gerät in Brand

Oftersheim.Einen ereignisreichen Mittag hatte die Freiwillige Feuerwehr Oftersheim am Donnerstag. Um 12.10 Uhr sind die Einsatzkräfte in die Freiherr-von-Stein-Straße alarmiert worden. Gemeldet war zunächst ein Dachstuhlbrand. Vor Ort stellten die Feuerwehrmänner allerdings fest, dass lediglich der Kamin des Hauses in Brand geraten war, wie Joachim Weber von der Feuerwehr Oftersheim auf Anfrage mitteilte.

Gemeinsam mit der Feuerwehr Schwetzingen konnten die Retter die Lage schnell unter Kontrolle bringen – natürlich unter Atemschutz und mit passender Schutzkleidung; schließlich kann so ein brennender Kamin Temperaturen bis zu 400 Grad Celsius erreichen. Sie trugen das Material des Kamininneren ab und löschten die brennenden Teile anschließend draußen im Freien. Damit sich die Aktiven einen Überblick verschaffen konnten, mussten sie zwei Türen öffnen. Mit vor Ort an der Einsatzstelle waren auch Polizei und Rettungsdienst sowie der zuständige Schornsteinfeger.

Neun Fahrzeuge vor Ort

„Zur Sicherheit haben wir die Bewohner aus dem Haus geholt und dem Rettungsdienst zur Betreuung übergeben“, meinte Weber. Nachdem die Feuerwehr die Einsatzstelle auf Kohlenmonoxid überprüft hatte und der Test negativ ausgefallen war, konnten die Bewohner problemlos wieder zurück in ihre Wohnungen.

Insgesamt waren neun Fahrzeuge mit rund 30 aktiven Feuerwehrangehörigen im Einsatz, darunter vier Trupps unter Atemschutz. „Wir waren rund drei Stunden – inklusive diverser Aufräumarbeiten – beschäftigt“, erklärte Joachim Weber abschließend.

Die Kameraden der Feuerwehr Oftersheim lobten außerdem die Teamarbeit mit der Nachbarwehr Schwetzingen. „Da hat die interkommunale Zusammenarbeit prima funktioniert“, machten die Einsatzkräfte deutlich. caz

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 06.03.2020