Kandidaten für Wahl stehen fest

Oftersheim.Die evangelische Landeskirche in Baden organisiert alle sechs Jahre eine Wahl der Kirchenältesten, die dieses Mal in der Zeit vom Sonntag, 17. November, bis Sonntag, 1. Dezember, stattfindet. Die sechs Kandidatinnen und sieben Kandidaten für Oftersheim stehen fest: Marina Aßmann, Birgit Czerwenka, Marcus Fackel, Walter Gärtner, Michael Gieser, Johannes Haid, Mark Hillengaß, Manuel Horn, Werner Kerschgens, Dr. Caroline Lebhardt, Dagny Pfeiffer, Claudia Ruhland und Amankaja Siegel (in alphabetischer Reihenfolge).

Die Wahlunterlagen gehen den Wahlberechtigten bis spätestens Samstag, 16. November, zu, die meisten dürften schon zugestellt sein. Danach können die Stimmzettel in die Wahlbriefkästen einwerfen. Die Standorte werden noch bekanntgegeben. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 15.11.2019