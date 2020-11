Kaninchen ausgesetzt

Oftersheim.Wie herzlos ist das denn? Am Sonntag, 8. November, wurde in der Kleingartenanlage auf dem Sand im Oberen Kohlwald ein Kaninchenmädchen gefunden. Das teilte Barbara Schwalbe vom Tierschutzverein Schwetzingen und Umgebung am Sonntag mit. Das Tier, das man dort etwa seit dem 5. November gesehen hat, wurde offenbar ausgesetzt – für ein Widderkaninchen, das aus einer geschützten Haltung stammt, ein sicheres Todesurteil.

Hinweise, wie es dazu gekommen ist, nimmt der Tierschutzverein Schwetzingen und Umgebung telefonisch unter der Nummer 0173/4540254 entgegen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 17.11.2020